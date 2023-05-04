Общество

Жительницу блокадного Ленинграда поздравили с 90-летием в Себеже

Празднование 90-летия ветерана Великой Отечественной войны, жительницы блокадного Ленинграда, ветерана труда Нины Филатовой состоялось в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

С круглой датой от партии её поздравила Секретарь Себежского районного отделения Дарья Козьякова.

Нина Филатова родилась в 1933 году в Ленинграде, а в Себеж переехала уже в конце 60-х. Вместе с мамой, сестрой и братом в Ленинграде подрастающей Нине пришлось пережить блокаду. «Неустанно на протяжении многих лет Нина Ануфриевна делится воспоминаниями о блокаде, о Великой Отечественной войне с подрастающим поколением, является почетным гостем на всех патриотических мероприятиях города. Долгое время она посвятила общественной работе на благо района, являясь помощницей районного совета ветеранов, районного общества инвалидов, - рассказали в пресс-службе.

Дарья Козьякова выразила ей слова благодарности «за активную жизненную позицию, за неустанный труд в патриотическом просвещении молодых поколений и пожелала крепкого здоровья ещё на долгие годы».