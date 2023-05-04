Общество

Зараженная бешенством лиса укусила человека в Новосокольниках

Карантин по бешенству ввели в Новосокольниках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Фото: ru.freepik.com

Карантин ввели на территории улицы Тракторной в Новосокольниках и прилегающей территории радиусом до 1,3 км. Во двор многоквартирного дома пришла лиса. Мужчина решил прогнать дикое животное, однако лиса набросилась и укусила человека. Животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством. Мужчина проходит лечение в медучреждении.

«На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории ввели 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных. Жители города могут бесплатно вакцинировать своих животных против бешенства на станции по борьбе с болезнями животных в Новосокольниках», - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 мая активными на территории региона остаются 6 очагов по бешенству.