Общество

«Лучший» фотограф Пскова получил предупреждение от УФАС

«Лучший» фотограф Пскова получил предупреждение от антимонопольной службы за некорректное сравнение своих услуг с услугами конкурентов, сообщается в Telegram-канале Псковского УФАС.

Фраза «самое лучшее соотношение цена-качество», которая была опубликована на его странице в соцсети, не имеет объективного подтверждения и создает впечатление о превосходстве данного фотографа над другими, указали в ведомстве.

«Закон о рекламе запрещает такие сравнения без документального обоснования, - подчеркнули в УФАС. - И в целом, в рекламе слова "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный" использоваться не должны. Важно помнить, что только честная конкуренция - это залог развития бизнеса и улучшения качества услуг».