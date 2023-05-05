Общество

Псковичей приглашают псковичей отпраздновать День Победы вместе с поэтами и бардами

Библиотекари Пскова приглашают горожан и гостей города принять участие в акции «Наша общая Победа!», которая будет проходить в читальном зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва 7 мая с 12.00 до 14.00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 19А. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции.

К этому мероприятию библиотекари также подготовили выставку военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…» из коллекции военно-исторического клуба «Кольчуга» и книжную выставку «Солдаты Победы» из библиотечных фондов. На входе в библиотеку будет работать книговорот (буккроссинг) – акция бесплатного обмена книгами между читателями, также можно будет получить георгиевскую ленточку.

Акцию «Наша общая Победа!» откроют депутат Псковской городской Думы Александр Баев и председатель Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан "Дети войны"» Ярослав Паславский. После этого к открытому микрофону будут приглашены представители общественности, родственники ветеранов, все желающие высказаться на темы исторической памяти и подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

В 12.30 начнётся программа «Поэты и барды о войне». Свои стихи собравшимся прочтут известные псковские поэты А. Бениаминов, С. Горшков, В. Зверев, И. Иванов, Н. Камянчук, В. Мухин, В. Сергеева, а также студенты Псковского филиала Российской международной академии туризма, после чего барды споют для участников акции песни собственного сочинения.

В это же время в библиотеке имени И. И. Василёва пройдут мастер-классы: «Письмо солдату» - по изготовлению фронтовых почтовых треугольников, «Голубь мира, голубь Победы!» - по изготовлению бумажных голубей и «Цветок Победы» - по изготовлению бумажных цветов.

Для детей библиотекари также организуют настольную игру-бродилку «Победный Псков».

Партнёрами Централизованной библиотечной системы по подготовке этой акции выступили Псковское региональное отделение Союза писателей России, региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды», Псковский филиал Российской международной академии туризма (ПФ РМАТ) и Псковский городской молодёжный центр.