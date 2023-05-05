Общество

Псковские следователи внесли свой вклад в благоустройство воинского захоронения

Следователи управления СК России по Псковской области выехали к братской могиле воинов Советской Армии, погибших в борьбе с фашистами, расположенной под Псковом, для оказания помощи в благоустройстве мемориала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Подобные выезды на подшефное воинское захоронение уже стали традицией и проводятся более 10 лет, чтобы отдать дань памяти и уважения героям, погибшим при освобождении родного края. Дружной командой следователи облагородили территорию, где покоятся свыше двух тысяч бойцов Красной армии, в том числе Герой Советского Союза Илья Коровин, который повторил подвиг Александра Матросова под Псковом», - отметили в управлении.

Следователи также пояснили, что уход за воинскими захоронениями для них – это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем.