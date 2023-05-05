Общество

Первый выпуск программы «Недетский разговор» опубликован в Сети

Вышел первый выпуск новой программы «Недетский разговор», в которой снимают теле-интервью с выпускниками коррекционного интерната 8-го вида – участниками благотворительного проекта «Дети всей Земли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили авторы проекта.

Видео: благотворительный проект «Дети всей Земли»

«В первом выпуске знакомим с Олей Васильевой: благодарность за всё, желание поддержать тех, кто сейчас находится в такой же ситуации, своя семья и твердая вера в будущее!» - отметили авторы.

Совместный проект благотворительного движения «Дети всей Земли» и молодёжной медиамастерской «Дух». Интервью: иеромонах Анастасий. Продюсер: Евгения Трефилова. Генеральный спонсор: «ПсковРусКартон».

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Псковская Лента Новостей,

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