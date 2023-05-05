Пскович посетил Смоленск для съемки полутеневого лунного затмения. ФОТО

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов посетил Смоленск для съемки полутеневого лунного затмения. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»
«Вечером 5 мая состоялось полутеневое лунное затмение. Для наблюдений затмения специально приехал из Пскова в Смоленск, так как в Смоленске Луна восходит на полчаса раньше, соответственно, можно было бы увидеть большую фазу полутеневого затмения, - рассказал Петр Митрофанов. - Планировалось, что как раз вблизи наибольшей фазы Луна будет у самого горизонта и замысел поездки был "поймать" затмившуюся Луну в одном кадре с главными достопримечательностями Смоленска».
Астрофотограф в качестве локации выбрал место на улице Cредне-Профинтерновской, откуда в проеме между частными домами и достаточно низким забором открывался вид на Успенский Собор и башни крепости Смоленска.
Следующее лунное затмение, добавил астроном-любитель, будет более интересным - оно будет частичным и состоится 28 октября с хорошими условиями видимости.