Общество

Открытие мотосезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мотосезон открылся в Пскове сегодня, 6 мая. Участники собрались на парковке у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в Псковском районе, а после отправились в заезд по улицам города до поляны мотоклуба «Позитивная механика» в Белом Мхе.

В завершение мероприятия была организована праздничная программа, которая включала конкурсы и вопросы на знание ПДД. Помимо этого, в рамках праздника прошли шуточные состязания. Для гостей выступили музыкальные коллективы.

Больше снимков с открытия мотосезона-2023 - в фоторепортаже Александра Елисеева.