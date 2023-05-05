Общество

Диетолог посоветовала россиянам не употреблять в пищу куриную кожу

В рекомендациях по правильному питанию белое мясо птицы обычно называют самым полезным, отметила врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева. Тем не менее, по ее словам, другие части куриной тушки тоже стоит включать в рацион.

«Если рассматривать разные части птицы, традиционно в рекомендациях упоминается грудка, но важно понимать, что должно быть разнообразие. Например, голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку – на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро – ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем», – приводит слова Сычевой радио Sputnik.

Наиболее вредная часть тушки курицы – это кожа, добавила она.

«Кожу лучше снимать, там очень много насыщенных жиров. Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если мы не уберем кожу, даже если это будет часть грудки с кожей», – предупредила Сычева.

Диетолог перечислила наиболее полезные способы приготовления куриного мяса.

«Наиболее полезные способы обработки – на пару, отваривание су-вид, можно запекать, главное, не до корочки. Хрустящая корочка, которую многие любят, не совсем полезна, особенно для людей, у которых есть риски диабета, преддиабетное состояние, и для тех, кто заботится о здоровье кожи не только снаружи, но и изнутри. Выраженная румяная корочка – это продукт гликации. Это вызывает склеивание волокон коллагена и, можно сказать, ведет к старению сосудов и кожи», – пояснила Сычева.

Врач не рекомендует употреблять курятину каждый день. Лучше разнообразить рацион, включая в него рыбу или другие виды мяса, заключила Сычева.