Общество

Монтаж нового флюорографа начался в Дедовичской районной больнице

Монтаж нового флюорографа начался в Дедовичской районной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Диагностическое оборудование было закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Новое оборудование улучшит диагностику заболеваний, в том числе в рамках диспансеризации», - рассказали в комитете.

Флюорограф — это радиофотографическое оборудование, которое используется для обследования грудной клетки (ее внутренних структур), отдельных участков позвоночной и черепно-мозговой зон с помощью лучей. Аппарат дает возможность получить визуальное изображение на экране (флюоресцентном) за счет того, что разные органы и ткани неодинаково поглощают рентгеновское излучение.