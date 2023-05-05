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Общество

Монтаж нового флюорографа начался в Дедовичской районной больнице

07.05.2023 14:44|ПсковКомментариев: 0

Монтаж нового флюорографа начался в Дедовичской районной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Диагностическое оборудование было закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Новое оборудование улучшит диагностику заболеваний, в том числе в рамках диспансеризации», - рассказали в комитете.

Флюорограф — это радиофотографическое оборудование, которое используется для обследования грудной клетки (ее внутренних структур), отдельных участков позвоночной и черепно-мозговой зон с помощью лучей. Аппарат дает возможность получить визуальное изображение на экране (флюоресцентном) за счет того, что разные органы и ткани неодинаково поглощают рентгеновское излучение.

Теги: #здравоохранение #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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