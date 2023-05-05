Общество

Выставка о партизанском движении на территории Псковской области открылась в музее оккупации

Выставка, посвящённая партизанскому движению на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, работает в музее истории оккупации в Пскове на праздничных выходных, 6 - 9 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников cообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

На выставке можно увидеть подлинники и копии документов по партизанскому движению, фотографии из фотохроники ТАСС, работы фотографов М. Трахмана, Б.Васютинского, и другие фото из личного фонда писателя-партизана Ивана Виноградова.

На входе в музей установлен громкоговоритель, по которому будут транслироваться сводки Совинформ бюро о взятии Берлина и Победе, а также песни военных лет.