Общество

Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником в своем Telegram-канале.

«Радио — уже давно не просто средство передачи информации, а настоящее искусство, которое способно заставить нас думать, улыбаться, сопереживать», - рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что в Пскове много ярких, не похожих друг на друга радиостанций.

«Желаю работникам радио интересных собеседников и неравнодушных слушателей, роста аудитории и рейтингов. Ну и, конечно, эфиров без помех! С Днем Радио!» - заключил глава города.