Общество

Самые полезные виды мяса для шашлыка перечислила врач

Чем жирнее мясо используется для шашлыка, тем более вредным он получится. Исходя из этого, наиболее подходящим для приготовления шашлыка считается индейка, курица и нежирная говядина, рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Шашлык нельзя назвать полезным продуктом. При приготовлении пищи на открытом огне или при попадании дыма на мясо образуются вредные вещества — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые обладают канцерогенным действием. Особенно много таких веществ образуется при сгорании жира. Таким образом, чем более жирное мясо используется, тем более вредный получается шашлык», — пояснила она.

В связи с этим, по словам врача, для приготовления шашлыка лучше использовать нежирное мясо: индейку, белое куриное мясо и нежирную говядину. Также она обратила внимание, что образование ПАУ снижается при использовании правильного маринования.

«Хорошим маринадом для шашлыка может считаться кисломолочные продукты (например, кефир), а также сухое вино, яблочный и виноградный уксус, лимонный сок. Они содержат антиоксиданты, которые замедляют скорость образования ПАУ при жарке мяса», — объяснила эндокринолог «Известиям».