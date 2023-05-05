Самые полезные виды мяса для шашлыка перечислила врач

Чем жирнее мясо используется для шашлыка, тем более вредным он получится. Исходя из этого, наиболее подходящим для приготовления шашлыка считается индейка, курица и нежирная говядина, рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
В связи с этим, по словам врача, для приготовления шашлыка лучше использовать нежирное мясо: индейку, белое куриное мясо и нежирную говядину. Также она обратила внимание, что образование ПАУ снижается при использовании правильного маринования.
«Хорошим маринадом для шашлыка может считаться кисломолочные продукты (например, кефир), а также сухое вино, яблочный и виноградный уксус, лимонный сок. Они содержат антиоксиданты, которые замедляют скорость образования ПАУ при жарке мяса», — объяснила эндокринолог «Известиям».