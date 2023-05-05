Неожиданную причину головной боли назвал врач

Чаще всего головную боль вызывают три фактора: повышенное внутричерепное давление, нарушение питания головного мозга или интоксикация, отметил врач-невролог Павел Хорошев. По его словам, вторая из перечисленных причин может быть связана с недостаточным количеством воды в рационе.
Избавиться от головной боли, вызванной дефицитом воды в организме, несложно, продолжил врач в интервью радио Sputnik.
«В абсолютном большинстве случаев головная боль, которая возникает из-за нехватки воды в организме, лечится очень легко. Для этого нужно привести в норму количество выпиваемой за день воды. В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом. По понятным причинам летом надо пить больше», – добавил Павел Хорошев.
В случае, если головная боль вызвана интоксикацией организма, употребление воды в достаточном количестве тоже будет способствовать улучшению самочувствия, уточнил он.
Выяснить причину головной боли и поставить правильный диагноз может только врач, заключил Павел Хорошев.