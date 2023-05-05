Общество

Видеосъемки с беспилотников запрещены в Псковской области

Использование беспилотных летательных аппаратов для фото- и видеосъемок на территории Псковской области запрещено с 5 мая. Как сообщил Псковской Ленте Новостей в ответ на запрос врио начальника управления информационной политики правительства региона Сергей Новохатка, такое ограничение будет действовать до отмены уровня базовой готовности.

В редакцию ПЛН неоднократно обращались фотографы с просьбой разъяснить, возможно ли получение разрешения в органах государственной власти на использование БПЛА для фото- и видеосъемок. Фото: архив ПЛН

При этом выделяется перечень органов и организаций области, которые могут запускать беспилотники без дополнительных разрешений и согласований, среди них:

федеральные государственные органы и подведомственные им организации;

исполнительные органы области и подведомственные им организации;

органы местного самоуправления и подведомственные им организации;

организации, выполняющие государственный оборонный заказ;

организации по заключенным с федеральными государственными органами, исполнительными органами области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями государственным и муниципальным контрактам, для исполнения которых необходимо использование БВС на территории области;

организации топливно-энергетического комплекса, организации, выполняющие мониторинговые работы по объектам трубопроводного, железнодорожного транспорта, организации, осуществляющие проведение мониторинга пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов и среды их обитания.

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«Вышеуказанные органы и организации осуществляют полеты БВС в обычном порядке с соблюдением требований федерального законодательства и получением согласований, предусмотренных федеральными актами. Получение дополнительного согласования в органах государственной власти области такими органами и организациями в связи с принятием указа №82-УГ не требуется», - уточнил Сергей Новохатка.