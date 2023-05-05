Видеосъемки с беспилотников запрещены в Псковской области

Использование беспилотных летательных аппаратов для фото- и видеосъемок на территории Псковской области запрещено с 5 мая. Как сообщил Псковской Ленте Новостей в ответ на запрос врио начальника управления информационной политики правительства региона Сергей Новохатка, такое ограничение будет действовать до отмены уровня базовой готовности.
В редакцию ПЛН неоднократно обращались фотографы с просьбой разъяснить, возможно ли получение разрешения в органах государственной власти на использование БПЛА для фото- и видеосъемок. Фото: архив ПЛН
При этом выделяется перечень органов и организаций области, которые могут запускать беспилотники без дополнительных разрешений и согласований, среди них:
«Вышеуказанные органы и организации осуществляют полеты БВС в обычном порядке с соблюдением требований федерального законодательства и получением согласований, предусмотренных федеральными актами. Получение дополнительного согласования в органах государственной власти области такими органами и организациями в связи с принятием указа №82-УГ не требуется», - уточнил Сергей Новохатка.