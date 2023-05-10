Общество

В Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

Структуры Минздрава РФ предложили перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Ведомство считает, что это повысит доступность медпомощи без потери качества. Большинство врачей поддерживают эту идею, показал профессиональный опрос,— почти половина из них готовы передать среднему персоналу даже доврачебный прием. А вот среди медсестер меньше 10% поддерживают идею министерства.

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу. Авторы предлагают забрать у участкового терапевта ряд важных задач, чтобы передать их персоналу со средним медицинским образованием. Например, медсестрам хотят отдать обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также проведение санитарно-гигиенического просвещения населения. Но есть и непосредственно медицинские функции:

проведение медосмотров;

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями;

оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения;

активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения;

организация и проведение школ здоровья.

Перераспределение позволит «повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», пояснили «Коммерсанту» в НИИ. Также это «высвободит» время врача на работу с пациентом. «Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы ("у нас так всегда было") и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции,— сообщили в НИИ. — Важно отметить, что не все функции врача могут быть переданы медицинской сестре. Например, назначение медикаментов при ОРВИ без осложнений может быть функцией только врача или фельдшеров с расширенными полномочиями».

В институте уточнили: такой подход может быть реализован «с учетом текущей кадровой ситуации» в регионе и даже в каждой конкретной медорганизации.

И добавили, что закон и сейчас не запрещает такое перераспределение: «Более того, во многих медорганизациях активно используются такие подходы с учетом компетенций, знаний и умений работающего медицинского персонала».

Сервис «Актион Медицина» опросил медицинских работников о том, как они относятся к инициативе Минздрава. «Актион Медицина» с 2016 года занимается информационно-экспертной поддержкой сотрудников медорганизаций: готовит справочные системы, ежемесячные практические издания и дистанционные курсы повышения квалификации. В опросе сервиса приняли участие 523 медсестры и 356 врачей, в том числе главных. В государственных медорганизациях работают 75% респондентов, в частных — 17%, совмещают — 8%.

Практически весь опрошенный средний медперсонал (90,6%) не одобряет инициативу Минздрава.

Медсестры не готовы к увеличению функционала, поскольку уже перегружены (так ответили 63,7%). Часть опрошенных (18,9%) считают, что существующее распределение функционала между врачами и медсестрами оптимальное. Другие опасаются, что пациенты не будут доверять медсестре так, как врачу (7,3%).

Врачи по большей части поддерживают инициативу (62,3% опрошенных). Из них 46,2% полагают, что «давно пора разгрузить врача», а 16,1% сообщили, что в их медорганизациях часть функционала уже передана медсестрам.

Мнения главных врачей и их заместителей отличаются от позиции обычный врачей. Более половины из них (53,5%) по разным причинам не одобряют инициативу. Так, 18,2% считают, что средний медперсонал и так перегружен; столько же — уверены, что существующее разделение обязанностей оптимальное. Еще 17,2% думают, что пациенты не будут доверять медсестрам.

Среди тех медсестер, что готовы взять на себя дополнительные обязанности, 28,8% согласны вести профилактическую работу, обучение и консультирование пациентов и их родственников.

Еще 11,9% считают, что справятся с доврачебным приемом пациентов, в том числе и для решения вопроса о срочности направления к врачу опрошенных. Вариант самостоятельного сбора анамнеза и назначения лекарств в простых случаях (например, при ОРВИ без осложнений) выбрали только 6,1% респондентов.

Врачи же смотрят на возможности среднего медперсонала более оптимистично. Более половины считают, что те справятся с профилактической работой; 45,9% — что компетентность медсестер достаточна для доврачебного приема пациентов. Около 40% верят, что сестры готовы к самостоятельному сбору анамнеза и назначению лекарств в простых случаях.