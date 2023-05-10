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Ирина Иванова назвала причину массового обновления кадров в администрации Пскова

Массовое обновление кадров в администрации Пскова в последнее время произошло из-за того, что прежние сотрудники оказались не готовы к работе в новом темпе и в новом формате. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все идет постепенно, все идет планово. У нас нет планов кого-то уволить, кого-то назначить. Жизнь идет, жизнь меняется, у людей меняются свои планы. Кто-то увольняется, кто-то приходит, все это в плановом периоде. Полтора года прошло, да, большая часть администрации сменилась. Просто кто-то не успевает за темпами и требованиями Бориса Андреевича (главы Пскова — ред.)», - сказала Ирина Иванова.

Также она прокомментировала последние обновления в администрации. По ее мнению, новые сотрудники усиляют команду главы города Бориса Елкина.

«Безусловно, это усиление команды. Тот же Виталий Викторович Сухинский очень долгое время занимался строительством, он поднялся с земли, поэтому здесь исключительный профессионал, который доказал свою работу в команде. Это Андрей Михайлович Ульянов, он проработал в силовых структурах, в структурах госбезопасности, имеет обширный опыт работы», - сказала Ирина Иванова.

Напомним, Виталий Сухинский стал исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Пскова в ноябре 2022 года, на этом посту он сменил Елену Жгут. Виталий Сухинский курирует капитальное строительство и управление по учету и распределению жилой площади.

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Андрей Ульянов назначен заместителем главы администрации города Пскова с 21 апреля. Он курирует работу комитета по управлению муниципальным имуществом, отдела предпринимательства и потребительского рынка, а также отдел рекламы и нестационарной торговли.