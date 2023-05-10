Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выше уровня по России на 40%

Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области на 18-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 24,3% (на 53 случая), заболеваемость составила 26,60 на 100 тысяч населения (зарегистрировано 165 случаев), что выше заболеваемости по РФ (18,9) на 40,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев в форме ОРВИ протекают 160 (97% от общего числа случаев), в форме пневмонии – 5 случаев (3%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 13,3% детей до 18 лет (22 случая) и 86,7% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 муниципальных образованиях: Великолукский, Новоржевский, Усвятский, Себежский, Бежаницкий, Пустошкинский, Опочецкий, Порховский, Куньинский, Стругокрасненский, Плюсский районы, Великие Луки. В том числе в 1,8-4,1 раза областная заболеваемость превышена в семи районах: Великолукский, Новоржевский, Усвятский, Себежский, Бежаницкий, Пустошкинский, Опочецкий.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в 11 муниципальных образованиях: Бежаницкий, Великолукский, Дновский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Плюсский, Пустошкинский, Себежский, Стругокрасненский районы, Великие Луки.

Не зарегистрировано случаев COVID-19 в пяти районах области: Гдовский, Красногородский, Палкинский, Псковский, Пушкиногорский.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 41,9% (на 31 случай) и составила 20,53 на 100 тысяч населения, что ниже среднеобластной заболеваемости на 22,8%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 5 мая.