Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Труд без рисков
Оазис здоровья под Псковом
кто придет работать в больницы региона?
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Истфакт» Два капитана
Женский стендап в Пскове
Топ учебных заведений
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Счастливое материнство
«Опальное» время
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
перерасчет платы за СОИ
Господин Рейтингомер
девять лет за подснежники
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 10.05.2023 11:400 Сухую и теплую погоду прогнозируют в Псковской области 10.05.2023 17:410 Премии учителям предложили освободить от подоходного налога 10.05.2023 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 мая 10.05.2023 17:360 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях 10.05.2023 17:190 Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове 10.05.2023 17:160 Умер пушкиногорский исследователь и краевед Иосиф Будылин
 
 
 
Самое популярное 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 03.05.2023 17:264 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия

10.05.2023 16:48|ПсковКомментариев: 0

Рейтинговым голосованием определены победители областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Итоговое заседание конкурсной комиссии прошло на площадке регионального парламента в кабинете председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В двух конкурсных группах соревновались 18 ТОСов: в одной – городские округа и поселения, в другой – сельские.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию областного правительства Елена Тимашова отметила, что сельские ТОСы изначально проявили наибольшую активность – от них на конкурс поступило 13 заявок.

После подсчёта баллов три верхние строчки рейтинга городских ТОСов заняли «Внуки Николая Бороздина» из Дно, великолукский ТОС «Южный» и ТОС «Шаг в будущее» из Острова.

Лучшими территориальными общественными самоуправлениями сельских поселений признаны ТОС «Синяя Никола» Красногородской волости, ТОС «Лидер» Болгатовской волости и ТОС «Светлый путь» Церковищенской волости.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение: за первое место – 200 тысяч рублей, за второе – 150 тысяч и за третье – 100 тысяч рублей. Елена Тимашова обратила внимание, что полученные средства ТОСы смогут потратить на любой проект по благоустройству на своё усмотрение.

Алексей Севастьянов попросил уточнить, сколько времени потребуют бюрократические процедуры и когда ТОСы фактически смогут получить призовые деньги из бюджета. По заверениям представителя правительства, средства переведут на счета в июне-июле.

Члены конкурсной комиссии обратили внимание, что разрыв в полученных баллах между участниками был минимальным.

 
«Таблица оценок очень плотная – очень близкие баллы. Некоторым участникам буквально чуть-чуть не хватило до верхних строчек рейтинга, - прокомментировал итоги конкурсного отбора Алексей Севастьянов. – Это радует, проект людей затянул. В этом конкурсе каждый видит, что реально выиграть, реально получить деньги и самим решить, на что их потратить».

Вручение денежных сертификатов победителям областного конкурса будет приурочено к празднованию Дня территориального общественного самоуправления РФ, который отмечается 21 мая.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 324 человека
10.05.2023, 17:500 «Зверьё моё»: О здоровье братьев наших меньших 10.05.2023, 17:490 Печерянин предстанет перед судом за угрозу ружьем двум автомеханикам 10.05.2023, 17:440 Фотофакт: Металлический контрабас установили в Музыкальном сквере в Пскове 10.05.2023, 17:410 Премии учителям предложили освободить от подоходного налога
10.05.2023, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 мая 10.05.2023, 17:360 Как псковские ВИПы отметили День Победы в соцсетях 10.05.2023, 17:320 Приметы и одежду пропавшей школьницы в Пскове уточнили в «ЛизаАлерт» 10.05.2023, 17:300 Кому положены субсидии на оплату «коммуналки», объяснили эксперты
10.05.2023, 17:280 «Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая 10.05.2023, 17:230 89 субботних стартов провели за два года участники «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове 10.05.2023, 17:190 Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове 10.05.2023, 17:160 Умер пушкиногорский исследователь и краевед Иосиф Будылин
10.05.2023, 17:110 Турнир по тхэквондо на кубок губернатора Псковской области соберет 700 участников 10.05.2023, 17:050 Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы 10.05.2023, 17:010 Летние программы и поэтические вечера начинаются в «Михайловском» 10.05.2023, 16:590 Псковский театр драмы внес изменения в репертуар мая и июня
10.05.2023, 16:570 Создание полок с отечественными товарами - бред или осознанная необходимость? 10.05.2023, 16:540 Кто чаще всего отдыхает в Псковской области, выяснили специалисты 10.05.2023, 16:480 Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия 10.05.2023, 16:380 Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?»
10.05.2023, 16:240 Владимир Кузь: 5-7 дней для укладки верхнего слоя асфальта на Троицком мосту более чем достаточно 10.05.2023, 16:190 «Ночь музеев» в Пскове проведут в новом формате 10.05.2023, 16:120 «Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года. ВИДЕО 10.05.2023, 16:000 Звериная вендетта
10.05.2023, 15:570 Сергей Вострецов: Выпускники техникума трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности 10.05.2023, 15:430 Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 мая 10.05.2023, 15:390 В «Горводоканале» рассказали, как исключают повторное загрязнение очищенной воды 10.05.2023, 15:370 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выше уровня по России на 40%
10.05.2023, 15:310 «Экопром» приступил к вывозу отходов с Талабских островов 10.05.2023, 15:170 Псковские газовики приняли участие в весеннем месячнике по уборке города 10.05.2023, 15:100 «Титан-Полимер» в деталях: лифт с ноу-хау 10.05.2023, 15:060 Ирина Иванова назвала причину массового обновления кадров в администрации Пскова
10.05.2023, 14:550 Школьница пропала в Пскове 9 мая 10.05.2023, 14:540 «PRO-ПРАВО»: О льготах при поступлении в вуз. ВИДЕО 10.05.2023, 14:480 Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове 10.05.2023, 14:440 Великолучанин подозревается в сбыте наркотиков в Новгородской области
10.05.2023, 14:400 Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции 10.05.2023, 14:280 Ирина Иванова о борьбе с вандализмом: Камеры — не панацея 10.05.2023, 14:230 Пьяный водитель спровоцировал ДТП с мотоциклом и двумя машинами в Локнянском районе 10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове
10.05.2023, 14:072 Стоимость помывки в муниципальных банях для псковичей не изменится — Ирина Иванова 10.05.2023, 14:040 «Волшебная ночь в сказочном месте»: полярное сияние сфотографировали в Пушкинских Горах 10.05.2023, 13:541 «Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи. ВИДЕО 10.05.2023, 13:510 Ремонт третьей очереди улицы Поземского в Пскове остался без финансирования
10.05.2023, 13:463 Многомилионный штраф получила псковская компания за оборот алкоголя без документов 10.05.2023, 13:410 Škoda перевернулась на дороге в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 10.05.2023, 13:390 Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней 10.05.2023, 13:340 20 тысяч человек планирует собрать «Движение первых» на своих мероприятиях в Псковской области
10.05.2023, 13:290 Шоу «Женский стендап» состоится в Пскове 10.05.2023, 13:280 Две тысячи человек за месяц посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске 10.05.2023, 13:230 Ирина Иванова о ремонте дорог в Пскове: Все идет по плану 10.05.2023, 13:110 Двух трудных подростков из Пскова подозревают в угоне автомобиля
10.05.2023, 13:091 Шумящую привеску 10-11 века продают в Пскове за 8 тысяч рублей 10.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с первым замглавы Пскова Ириной Ивановой 10.05.2023, 13:000 Российским авиакомпаниям разрешили летать в Грузию 10.05.2023, 12:550 Какую цель ставит «Движение первых», ответила Екатерина Родина
10.05.2023, 12:480 Александр Козловский о музее истории Невеля: Учреждение реализует собственные интересные проекты 10.05.2023, 12:430 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 11 мая 10.05.2023, 12:380 Мотоцикл развалился на две части в результате ДТП в Новосокольническом районе. ФОТО 10.05.2023, 12:300 Свыше 500 человек посетило экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 9 мая
10.05.2023, 12:232 Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе 10.05.2023, 12:190 Лось пробежал перед автомобилем в Ваулиных Горах. ВИДЕО 10.05.2023, 12:090 Посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробег состоялся в Невеле 10.05.2023, 12:050 Ford влетел в Mercedes в Псковском районе, пострадали два человека. ФОТО
10.05.2023, 12:040 Коммунисты Пскова провели митинг у «Памятника партизанам» 10.05.2023, 12:021 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи 10.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 мая 10.05.2023, 11:551 В Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам
10.05.2023, 11:420 Тариф на помывку планируют увеличить в муниципальных банях Пскова 10.05.2023, 11:410 Девочка пострадала при столкновении автомобилей Lexus и Mitsubishi в Пскове 10.05.2023, 11:400 Сухую и теплую погоду прогнозируют в Псковской области 10.05.2023, 11:310 Два беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области
10.05.2023, 11:281 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Говорит Москва, говорит, что хочет 10.05.2023, 11:260 «Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года 10.05.2023, 11:210 Псковичку задержали за кражу продуктов и косметики 10.05.2023, 11:120 Грузчик торговой базы скончался на рабочем месте в Бежаницком районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru