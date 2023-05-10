Общество

Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия

Рейтинговым голосованием определены победители областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Итоговое заседание конкурсной комиссии прошло на площадке регионального парламента в кабинете председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В двух конкурсных группах соревновались 18 ТОСов: в одной – городские округа и поселения, в другой – сельские.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию областного правительства Елена Тимашова отметила, что сельские ТОСы изначально проявили наибольшую активность – от них на конкурс поступило 13 заявок.

После подсчёта баллов три верхние строчки рейтинга городских ТОСов заняли «Внуки Николая Бороздина» из Дно, великолукский ТОС «Южный» и ТОС «Шаг в будущее» из Острова.

Лучшими территориальными общественными самоуправлениями сельских поселений признаны ТОС «Синяя Никола» Красногородской волости, ТОС «Лидер» Болгатовской волости и ТОС «Светлый путь» Церковищенской волости.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение: за первое место – 200 тысяч рублей, за второе – 150 тысяч и за третье – 100 тысяч рублей. Елена Тимашова обратила внимание, что полученные средства ТОСы смогут потратить на любой проект по благоустройству на своё усмотрение.

Алексей Севастьянов попросил уточнить, сколько времени потребуют бюрократические процедуры и когда ТОСы фактически смогут получить призовые деньги из бюджета. По заверениям представителя правительства, средства переведут на счета в июне-июле.

Члены конкурсной комиссии обратили внимание, что разрыв в полученных баллах между участниками был минимальным.

«Таблица оценок очень плотная – очень близкие баллы. Некоторым участникам буквально чуть-чуть не хватило до верхних строчек рейтинга, - прокомментировал итоги конкурсного отбора Алексей Севастьянов. – Это радует, проект людей затянул. В этом конкурсе каждый видит, что реально выиграть, реально получить деньги и самим решить, на что их потратить».

Вручение денежных сертификатов победителям областного конкурса будет приурочено к празднованию Дня территориального общественного самоуправления РФ, который отмечается 21 мая.