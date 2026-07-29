Начальник Псковского филиала Университета ФСИН принял участие в выездной коллегии

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев принял участие в выездной коллегии УФСИН России по Псковской области по итогам работы территориального органа в первом полугодии 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

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Перед началом основного мероприятия сотрудники руководящего состава областной уголовно-исполнительной системы во главе с начальником управления Виктором Леоновым совершили обход учреждений в сопровождении начальников Александра Степанеева (СИЗО-2) и Евгения Свиридова (ИЦ-1). Они посетили основные объекты жизнеобеспечения, оценили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе к принудительным работам.

В рамках подведения итогов были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, заслушаны руководители учреждений и структурных подразделений, имеющие низкие показатели. Одним из важнейших направлений работы УИС на сегодня названо развитие производственной деятельности и привлечение осужденных к оплачиваемому труду.

Подводя итоги коллегии, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов отметил достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и проблемные вопросы по каждому из направлений деятельности. В положительную сторону было отмечено взаимодействие с филиалом университета в вопросах подготовки кадров для территориального органа и оказание помощи осужденным в вопросах ресоциализации.