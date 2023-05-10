Общество

Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023»

Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» состоялся в великолукском торговом центре «Апельсин» 7 мая. Горожане пришли поддержать своих участниц фестиваля красоты. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова

«До начала полуфинала говорили о том, что не все участницы пройдут в финальный этап — именно поэтому группы поддержки были как никогда дружны. С собой они захватили плакаты, кричалки и настроение для победы своих подопечных», – отметили организаторы.

В рамках шоу полуфиналистки приняли участие в двух конкурсных выходах — визитная карточка с приветствием и вечернее дефиле. Специальными гостями полуфинала стали девушки из псковского шоу «Баккара».

«Зрители тепло приветствовали всех участниц и болели за каждую в отдельности», – добавили организаторы.

В состав жюри полуфинала вошли:

Действующая «Мисс Великие Луки 2023» Анастасия Сапожникова;

«Первая Вице-мисс» и «Мисс зрительских симпатий» 2 сезона проекта «Мисс Псков-Великие Луки 2006» Элеонора Разумова;

Официальный стилист проекта Ольга Горная;

«Гран-при Мисс Великие Луки 2022» Виктория Кошторева;

Управляющая клубом «S-Fitnes», постановщик дефиле Ксения Иванова.

Специальными гостями шоу стали:

«Мисс beauty queen 2021», «Мисс Сайбер X 2021» Валерия Прокофьева;

«Мисс Mango2022», «Мисс Русская красавица 2022», «Мисс Талант 2022», «Мисс Авто 2022» Карина Емельянова;

«Мисс Спорт 2021» Анастасия Маленкина;

«Мисс сайбер х 2022», «Мисс Интернет 2022», «Мисс Псковская область 2022» Елизавета Колесникова;

«Мисс Артистичность 2021» Алина Нестерова;

«Мисс Псковитянка 2021» Ксения Давыдова.

Итогом полуфинала стало единогласное решение жюри — разрешить всем участницам продолжить свой королевский пусть. Королеву общим голосование выбирали зрители. Королевой полуфинала среди «Мисс» стала Кристина Шлепочнко, среди «Миссис» королевой полуфинала стала Наталья Мазорук.

«Поздравляем всех участниц фестиваля с выходом в финал!» – заключили организаторы.