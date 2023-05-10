Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023»

Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» состоялся в великолукском торговом центре «Апельсин» 7 мая. Горожане пришли поддержать своих участниц фестиваля красоты. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова
«До начала полуфинала говорили о том, что не все участницы пройдут в финальный этап — именно поэтому группы поддержки были как никогда дружны. С собой они захватили плакаты, кричалки и настроение для победы своих подопечных», – отметили организаторы.
В рамках шоу полуфиналистки приняли участие в двух конкурсных выходах — визитная карточка с приветствием и вечернее дефиле. Специальными гостями полуфинала стали девушки из псковского шоу «Баккара».
«Зрители тепло приветствовали всех участниц и болели за каждую в отдельности», – добавили организаторы.
В состав жюри полуфинала вошли:
Специальными гостями шоу стали:
Итогом полуфинала стало единогласное решение жюри — разрешить всем участницам продолжить свой королевский пусть. Королеву общим голосование выбирали зрители. Королевой полуфинала среди «Мисс» стала Кристина Шлепочнко, среди «Миссис» королевой полуфинала стала Наталья Мазорук.
«Поздравляем всех участниц фестиваля с выходом в финал!» – заключили организаторы.