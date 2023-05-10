Общество

Степан Парфенов приступает к исполнению обязанностей начальника управления по информационной политике правительства Псковской области

Журналист и медиаменеджер Степан Парфенов приступает к исполнению обязанностей руководителя управления по информационной политике правительства Псковской области. В настоящее время оформляются необходимые документы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил источник в правительстве региона.

Фото: Степан Парфенов / «ВКонтакте»

О том, что Степан Парфенов возглавит управление по информационной политике правительства Псковской области после майских праздников, Псковская Лента Новостей писала 15 апреля.

Степан Парфенов - экс-гендиректор пензенской телерадиокомпании « Экспресс» (до апреля 2019 года). Также был заместителем главы администрации Заводского района Саратова (до декабря 2021 года).