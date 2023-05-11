Общество

Олег Грицаев о праздновании Дня Победы и военных сборах

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 мая, стал депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев. Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним празднование Дня Победы, которое прошло без парада и шествия «Бессмертного полка», поддержку участников СВО и военные сборы.

– Олег Юрьевич, у нас большая 78-летняя история Дня Победы. Как вы считаете, какое место праздник должен занимать в жизни современной России?

– Из государственных праздников для меня это самый главный. Я считаю, что это в первую очередь праздник советского народа, тех, кто воевал на фронте, тех, кто в тылу работал на фабриках, заводах, тех, кто восстанавливал страну после войны. Надо отдать должное им – это их праздник. Для меня это больше день памяти. Нужно отдать уважение тем людям, сказать им: «Спасибо».

– В этом году в Псковской области были ограничения – отменен парад, шествие «Бессмертного полка. Их не смогли провести по ряду причин, в первую очередь, по соображению безопасности. Разумные меры?

– В данных условиях, я считаю, что все правильно. Меры были приняты не от хорошей жизни. Смотрел в тех городах, где ситуация позволяла: все было проведено на достаточно высоком уровне. Там, где ситуация напряженная, понятно, из-за чего, - государственные органы контролируют ситуацию.

– На уровне Госдумы и областного Собрания принято достаточно много разнообразных мер, начиная от создания специального центра помощи участникам СВО и заканчивая, скажем, предложением уравнять в правах и социальной поддержке практически всех участников и контрактников, и добровольцев, и мобилизованных. Специальная комиссия, которую возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак, занимается этими вопросам, обобщает все проблемы и с предложениями выходит напрямую к президенту. В ряду предложений было как раз выравнивание прав. Считаете ли вы это верным?

– Полностью согласен, что это надо делать. Денежное довольствие, однозначно, что у мобилизованных, что у военнослужащих должно быть одинаковым. Все ведут боевые действия. В социальном плане все правильно – у всех должны быть равные права и возможности.

– Буквально вчера президент подписал указ о призыве на военные сборы тех, кто находится в запасе. Как всегда, сразу множество трактовок: это вторая волна призыва, что это подготовка к мобилизационный действиям. Другие говорят, что это стандартная процедура, которую никто не отменял.

– Эту процедуру никто не отменял, просто мало кто обращал на нее внимание. Считаю, чтобы не возникало паники (многие сейчас домыслов всяких приведут, что под тенью этого сейчас вторая волна мобилизации), надо, чтобы наши средства массовой информации, Министерство обороны нормально и спокойно объяснили что, зачем и почему все это проходило.

Беседовал Артем Татаренко