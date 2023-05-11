Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Два капитана
кто придет работать в больницы региона?
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Господин Рейтингомер
Женский стендап в Пскове
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
построй дом своей мечты
Труд без рисков
Счастливое материнство
Оазис здоровья под Псковом
«Опальное» время
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
девять лет за подснежники
маршруты силы
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 11.05.2023 14:420 До +25°C тепла прогнозируют в Псковской области 12 мая 11.05.2023 15:050 «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования 11.05.2023 14:420 До +25°C тепла прогнозируют в Псковской области 12 мая 11.05.2023 14:190 Региональный этап лиги дебатов «Истина» пройдет в Пскове 12 мая 11.05.2023 14:030 «Гайд-парк»: Олег Грицаев о праздниках в особом режиме безопасности и помощи участникам СВО. ВИДЕО 11.05.2023 13:500 Премьеру сериала «Спасти единственного сына» увидят псковичи 12 мая в онлайн-кинотеатре KION
 
 
 
Самое популярное 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 05.05.2023 11:250 Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе 05.05.2023 09:501 В Пскове планируют снести несколько домов 04.05.2023 07:010 Дожди со снегом прогнозируются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования

11.05.2023 15:05|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования. Тот, кто сможет взломать систему на специально созданном ресурсе с подлинными алгоритмами предварительного голосования, получит денежное вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

ИТ-специалисты партии создали точно такой же кластер, что используется на предварительном голосовании, и открыли его для всех пользователей Интернета. На нём - одно голосование, в качестве выборщика одобряется любой гражданин РФ, регистрирующийся при помощи ЕСИА, сообщил руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев

Любая киберкоманда или хакер могут в течение недели попробовать взломать систему и, в случае успеха, дать подтверждение взлома.

«Номинаций будет две. Первая - успешным результатом участия в конкурсе мы будем считать демонстрацию копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. И вторая - сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя. Логи, скриншоты можно прислать на report@er.ru. Через неделю мы расскажем, что получилось», - рассказал Вячеслав Сатеев.

Напомним, предварительное электронное голосование состоится с 22 по 28 мая. Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. Регистрация избирателей проходит на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области — по четвёртой, когда голосуют избиратели, включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города, в Крыму — депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 355 человек
11.05.2023, 15:100 «Сообразим на троих»: О влиянии СВО на выборы, муниципальном фильтре и готовности Псковской области к ДЭГ. ВИДЕО 11.05.2023, 15:050 «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования 11.05.2023, 14:510 Суд оштрафовал «ВК» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей 11.05.2023, 14:420 До +25°C тепла прогнозируют в Псковской области 12 мая
11.05.2023, 14:330 Обнаруженные на новом ФОКОТе дефекты устранят в Новоржевском районе 11.05.2023, 14:190 Региональный этап лиги дебатов «Истина» пройдет в Пскове 12 мая 11.05.2023, 14:030 «Гайд-парк»: Олег Грицаев о праздниках в особом режиме безопасности и помощи участникам СВО. ВИДЕО 11.05.2023, 13:500 Премьеру сериала «Спасти единственного сына» увидят псковичи 12 мая в онлайн-кинотеатре KION
11.05.2023, 13:460 Предприниматель потребовал 38 млн рублей у Росимущества за ремонт Петровской башни в Пскове 11.05.2023, 13:370 Автор хита Guitar Петр Налич выступит на Днях Пушкинской поэзии 11.05.2023, 13:190 В Псковской области планируют расширить возможности для получения многодетными земельного участка 11.05.2023, 13:151 Мошенники пообещали псковичу 12 млн рублей
11.05.2023, 13:110 Премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Пскове 11.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 11.05.2023, 12:590 Новая «майская высота»: в «Михайловском» снова фиксируют рост турпотока 11.05.2023, 12:500 Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании
11.05.2023, 12:360 Макет пушки XVI века установили в Покровской башне в Пскове 11.05.2023, 12:260 Хедлайнеры «Доброго рока 2023» приглашают псковичей на летний гала-концерт. ВИДЕО 11.05.2023, 12:250 Пскович предстанет перед судом за кражу барсетки с крыльца банка 11.05.2023, 12:101 Царь-трава и сморчки: псковичи делятся майскими походами в лес в Сети
11.05.2023, 12:070 Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе 11.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Олегом Грицаевым 11.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 мая 11.05.2023, 11:563 Псковичка захотела провести «обряд очищения» и перевела мошенникам 700 тысяч рублей
11.05.2023, 11:510 «Зверьё моё»: О здоровье братьев наших меньших. ВИДЕО 11.05.2023, 11:470 Георгий Василевич принимает участие в работе Первого российско-белорусского музейного форума 11.05.2023, 11:450 Крестный ход вокруг Пскова протяженностью почти 45 км состоится 20 мая 11.05.2023, 11:361 Лесной пожар в Псковской области запечатлели с высоты птичьего полета. ВИДЕО
11.05.2023, 11:320 На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались более 1,5 млн человек 11.05.2023, 11:170 Ярмарка цветов и саженцев пройдет в Псковском районе 11.05.2023, 11:070 Проезд от улицы Гагарина к Заводской закроют в Пскове на месяц 11.05.2023, 11:013 Женатого туриста обманули в Пскове, пообещав оказать интимные услуги
11.05.2023, 10:540 «Сообразим на троих»: О влиянии СВО на выборы, муниципальном фильтре и готовности Псковской области к ДЭГ 11.05.2023, 10:391 Мотоциклист пострадал в результате «бесконтактного» ДТП в Пскове 11.05.2023, 10:302 Фотофакт: Пара краснокнижных уток поселилась на реке Пскове 11.05.2023, 10:262 Степан Парфенов приступает к исполнению обязанностей начальника управления по информационной политике правительства Псковской области
11.05.2023, 10:170 «Гайд-парк»: Олег Грицаев о праздниках в особом режиме безопасности и помощи участникам СВО 11.05.2023, 10:031 Бывшего псковского следователя осудили за присвоение ювелирных украшений 11.05.2023, 09:570 Минометную мину времен войны нашли в Стругокрасненском районе 11.05.2023, 09:400 Незаконную продажу шести тысяч пачек сигарет пресекли псковские таможенники
11.05.2023, 09:300 ФССП расширит доступ к кредитным историям россиян 11.05.2023, 09:150 Кого касается призыв на военные сборы в 2023 году, объяснили эксперты 11.05.2023, 09:000 Псковские работодатели заинтересовались работниками 50 лет и старше 11.05.2023, 08:573 Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области
11.05.2023, 08:440 Маркетплейсы обяжут предоставлять ссылки на сертификаты качества товаров 11.05.2023, 08:280 Пушкинский заповедник экспонирует первые картины, написанные в Михайловском после войны 11.05.2023, 08:110 Признаки «опасного банкомата» назвал киберспециалист 11.05.2023, 07:520 Фотовыставка «Искусство кэндо» работает в Псковском колледже искусств
11.05.2023, 07:350 Контракт на ямочный ремонт дорог картами подписан в Пскове 11.05.2023, 07:140 Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря планируют отреставрировать к концу 2023 года 11.05.2023, 07:000 Баням и теплицам ограничили этажность и высоту 10.05.2023, 22:291 Пропавшую 9 мая школьницу нашли в Пскове
10.05.2023, 22:000 Акушерку из Струг Красных разыскивает одноклассница 10.05.2023, 21:450 УАЗ съехал в кювет на дороге в Усвятском районе 10.05.2023, 21:400 Библиотеки Пскова организовали более 50 мероприятий ко Дню Победы 10.05.2023, 21:350 Водитель Chevrolet врезался в бетонное ограждение и погиб в Пустошкинском районе
10.05.2023, 21:201 Почти 40% родителей в России летом планируют отправить детей на дачу 10.05.2023, 21:000 Псковские приставы приняли участие в акции «Рекорд Победы» 10.05.2023, 20:400 О новом способе обмана с помощью чат-бота предупредили россиян 10.05.2023, 20:200 Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы
10.05.2023, 20:140 Еще 18 км дороги Пушкинские Горы - Локня приведут в порядок по нацпроекту 10.05.2023, 20:080 Пскович в ходе ссоры избил сожительницу до смерти 10.05.2023, 20:010 Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 10.05.2023, 20:000 Каратисты из Порхова стали победителями турнира в Зеленогорске
10.05.2023, 19:570 Псковских водителей предостерегли от попадания в ловушку на железнодорожном переезде 10.05.2023, 19:500 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики. ВИДЕО 10.05.2023, 19:430 Иск о выплате компенсации пострадавшей при нападении трех собак учительнице подали в опочецкий суд 10.05.2023, 19:400 День Победы отметили в псковских колониях
10.05.2023, 19:233 Интерактив: Корытовский мусоропарк 10.05.2023, 19:200 Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив 10.05.2023, 19:042 Властей четырех поселений Пустошкинского района обязали оформить землю с кладбищами 10.05.2023, 19:000 Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей в Псковской области
10.05.2023, 18:450 Приставы поздравили псковских ветеранов с годовщиной Великой Победы 10.05.2023, 18:372 Подрядчик с «липовыми» документами получил контракт на содержание светофоров в Пскове 10.05.2023, 18:270 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в апреле 10.05.2023, 18:150 Региональное УФНС зарегистрировало аккаунты в социальных сетях
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru