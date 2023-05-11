Общество

«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования

«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования. Тот, кто сможет взломать систему на специально созданном ресурсе с подлинными алгоритмами предварительного голосования, получит денежное вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

ИТ-специалисты партии создали точно такой же кластер, что используется на предварительном голосовании, и открыли его для всех пользователей Интернета. На нём - одно голосование, в качестве выборщика одобряется любой гражданин РФ, регистрирующийся при помощи ЕСИА, сообщил руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев

Любая киберкоманда или хакер могут в течение недели попробовать взломать систему и, в случае успеха, дать подтверждение взлома.

«Номинаций будет две. Первая - успешным результатом участия в конкурсе мы будем считать демонстрацию копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. И вторая - сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя. Логи, скриншоты можно прислать на report@er.ru. Через неделю мы расскажем, что получилось», - рассказал Вячеслав Сатеев.

Напомним, предварительное электронное голосование состоится с 22 по 28 мая. Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. Регистрация избирателей проходит на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области — по четвёртой, когда голосуют избиратели, включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города, в Крыму — депутата Госдумы по одномандатному округу №19.