Общество

Патриотическую лекцию для студентов в Дно провели сотрудники транспортной прокуратуры

Работники Псковской транспортной прокуратуры провели патриотическую информационную лекцию для учащихся Дновского железнодорожного техникума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: Псковская транспортная прокуратура

Накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники Псковской транспортной прокуратуры провели лекцию для первокурсников. Их призвали не принимать участие в несанкционированных мероприятиях, уважать историю России, заниматься общественно-полезной деятельностью. Также студентам напомнили о видах ответственности за нарушения в данных сферах, привели примеры надзорной деятельности.

После работники Псковской транспортной прокуратуры вместе со студентами почтили память павших в годы Великой Отечественной войны на братских захоронениях города Дно, возложили цветы к памятнику «Скорбящая псковитянка» в деревне Красуха Порховского района.

Также коллектив прокуратуры навестил ветерана прокуратуры Анатолия Зайцева.

«Анатолий Алексеевич родился в 1934 году. В 1994-2000 годах проходил службу в Псковской транспортной прокуратуре в должности старшего следователя. Работники прокуратуры с благодарностью и сердечными пожеланиями здоровья передали цветы и поздравили

с праздником Великой Победы», - добавили в ведомстве.