Общество

Инвалид в Дедовичах пожаловался в прокуратуру на местную больницу

Права инвалида восстановили в Дедовичском районе после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ведомство провело проверку в связи с обращением местного жителя. Установлено, что Дедовичская районная больница приняла решение о направлении заявителя на медико-социальную экспертизу с нарушением установленного срока (спустя 3 месяца с момента первичного обращения пациента). Необходимые диагностические исследования медицинская организация провела несвоевременно. В результате 18 апреля прокуратура внесла представление в адрес главного врача учреждения.

17 марта в филиале-бюро №9 «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области» Минтруда России приняли решение об установлении гражданину второй группы инвалидности. На момент вынесения решения учреждение не располагало сведениями, позволяющими признать причины пропуска срока переосвидетельствования уважительными. Вместе с тем именно допущенное бездействие должностных лиц Дедовичской районной больницы послужило причиной несвоевременного продления инвалидности, что в свою очередь повлекло снижение гарантированного права заявителя на пенсионное обеспечение.

После вмешательства прокуратуры области права заявителя восстановили, причины пропуска срока переосвидетельствования признали уважительными, установлена инвалидность за три месяца, пропущенных по вине учреждения здравоохранения.