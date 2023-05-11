Общество

Фабрику мороженого посетили участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023»

Экскурсию на фабрику мороженного в Великих Луках провели для участниц фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова

«Наши финалистки вместе со своими детьми (это про девушек в категории "Миссис"), братьями и сестрами (это про девушек в категории "Мисс") отправились на фабрику мороженного в Великих Луках, где увидели много интересного и попробовали мороженое. Экскурсия по производству удивила и вдохновила участниц!» - отметили организаторы.

Фабрика мороженого начала свою работу в 1957 году. Это одно из старейших предприятий в Псковской области и единственный производитель мороженого в регионе, рассказали организаторы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023».

«На фабрике на протяжении долгих лет бережно сохраняют традиционную рецептуру, которая соответствует строгим стандартам качества. Используют только высококачественное сырье, наполнители и упаковочный материал. На предприятии действует система безопасности качества производства HACCP, - заметили организаторы. - Продукция фабрики мороженого узнаваема на территории области, имеет хорошие отзывы потребителей и пользуется устойчивым спросом. Самая известная торговая марка – "Славестино".

Также фабрика ведёт активную выставочную жизнь, участвуя в составе производителей Псковской области на международных выставках: "Петерфуд", WorldFood и "Продэкспо"».

В конце экскурсии гости смогли немного поработать, собрав коробки для упаковки готовой продукции.

«За это они получили в виде платы вкуснейшее мороженое! И да, таких костюмов у финалисток фестиваля красоты еще не было! В общем — путешествие получилось не только интересным, но и вкусным!» - подвели итог организаторы.

Организаторы выразили благодарность руководству фабрики и лично руководителю ГК «Мега-холод» Татьяне Кириленок.