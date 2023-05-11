Общество

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области сегодня, 12 мая. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Особый противопожарный режим на территории действует до 21 мая. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

Введен запрет на посещение Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского, Себежского, Стругокрасненского лесничеств Псковской области и въезд в них транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, осуществления работ по предупреждению и тушению природных пожаров, осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами, и иных случаев, связанных с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, при условии соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах.

Также запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории лесов, выжигание сухой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, проведение пожароопасных работ на территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог;

Кроме того, действует запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на территории лесов и прилегающих территориях.

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства нужно сообщать по телефону: 8 800 100 14 84.