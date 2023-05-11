Общество

Врач назвала способы избавиться от утренних отеков

Отеки могут сигнализировать о серьезных патологиях, однако в определенных случаях они возникают и у здоровых людей, отметила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«Отеки – это патологическое состояние. В здоровом организме отеки могут возникать минимально и только в некоторых ситуациях. Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости. Безусловно, на следующий день у него будут отеки, в том числе на лице, и повышенное артериальное давление, но организм с этим довольно быстро справится. Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного тоже может приводить к отекам. Такие продукты требуют большого количества жидкости для своей "утилизации". У женщин отеки бывают перед месячными, потому что организм рефлекторно начинает задерживать воду», – объяснила Ирина Бережная.

Если отеки возникают регулярно, надо обязательно обратиться к врачу, чтобы тот провел обследование и поставил диагноз, подчеркнула она в интервью радио Sputnik. Если же это разовая проблема, то для ее решения достаточно небольших физических нагрузок, чистой воды и компрессов, считает диетолог.

«Здесь все достаточно просто – большой объем чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне. Можно сделать поочередно компрессы из теплого (32-37 градусов) и прохладного (около 19 градусов) махровых полотенец, чтобы улучшить кровообращение», – посоветовала Ирина Бережная.

Здоровый образ жизни поможет предотвратить появление отеков, уверена она.

«Движение, физическая нагрузка должны присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, будет выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать. Нужно также избегать злоупотребления алкоголем, солеными, острыми и жирными продуктами», – рекомендует Ирина Бережная.