Общество

Свыше 1200 псковичек с начала года получили услуги по родовым сертификатам

Объем средств, перечисленных Социальным фондом России в медицинские организации Псковской области за оказанные услуги, с начала 2023 года составил 12 716 000 рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Всего в регионе за этот период услуги по родовым сертификатам получили 1224 женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по области.

«Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка», - напомнили в отделении фонда.

Специалисты пояснили, что раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически.

«Среди них данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк», - добавили в СФР.