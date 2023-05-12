Общество

Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области на выходных

Пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Псковской области в предстоящие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«С 10 мая местами, с 13 мая местами и с 15 мая в большинстве районов по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс по региональной шкале», - сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

необходимо ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон;

нельзя разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

нельзя поджигать сухую траву;

нельзя бросать непотушенные спички или сигареты;

недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении возгорания необходимо звонить телефонам: «101» или «112».

Напомним, сегодня, 12 мая, в Псковской области ввели особый противопожарный режим. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.