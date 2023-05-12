Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области на выходных

Пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Псковской области в предстоящие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«С 10 мая местами, с 13 мая местами и с 15 мая в большинстве районов по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс по региональной шкале», - сообщили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:
При возникновении возгорания необходимо звонить телефонам: «101» или «112».
Напомним, сегодня, 12 мая, в Псковской области ввели особый противопожарный режим. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.