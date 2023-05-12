Общество

«Пастырь»: Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 мая. Новый выпуск посвящен теме «Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли».

Ведущий программы, насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков) рассказал, кто и зачем приезжает в Псковскую область, в чем разница между туристом и паломником, как одна поездка в храм может перевернуть всю жизнь человека, что экскурсовод может рассказать туристу, стоящему на пороге храма, как люди приходят к богу и какие мифы и стереотипы мешают ему на этом пути.