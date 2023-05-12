Общество

Глава Минобрнауки предложил упразднить бакалавриат в юридическом образовании

Упразднить квалификацию «бакалавр» в юридическом образовании, а магистратуру использовать для получения узконаправленных знаний предложил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

С данной инициативой глава ведомства выступил на XI Петербургском международном юридическом форуме. По его предложению, нужно выделить базовое высшее образование со сроком обучения 4-6 лет и специализированное со сроком обучения 1-2 года. Аспирантуру же предполагается выделить в отдельную ступень, пишет «Федеральное агентство новостей».

Валерий Фальков обосновал подобные меры упрощением движения юридических кадров по карьерной лестнице. По мнению главы Минобрнауки, высшее образование не должно быть избыточным, а использовать специализированную ступень стоит лишь для исследовательской деятельности и углубления знаний.