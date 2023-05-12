Общество

Гастроэнтеролог назвал суточную норму потребления воды для здоровья кишечника

Для правильной работы кишечника нужно не только правильно питаться, получая нужное количество жиров, белков и углеводов, но и пить достаточное количество жидкости, считает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, кишечнику необходимо до 1,5 литра воды в сутки. Другие напитки заменить воду не способны, подчеркнул гастроэнтеролог.

«Если не хотите запоров, пейте достаточно воды», - приводит слова специалиста RuNews24.

Он добавил, что на работу кишечника влияет микрофлора, которая играет важную роль в переваривании пищи, например, овощей, фруктов, травы.