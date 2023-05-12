Супергеройской атмосферой смогут зарядиться псковичи в «Акваполисе»

«Акваполис» опубликовал программу на выходные в Пскове, рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации торгового центра.
«Супергеройская атмосфера и косплееры в самых крутых образах от Marvel: Стражи Галактики и Человеки-Пауки из всех паутин вселенных! Зарядитесь супергеройской атмосферой в честь Дня Рождения "Мираж Синема"!» – рассказали в торговом центре.
На мероприятии можно будет сделать яркие фото, пообщаться с любимыми персонажами, а еще получить подарки в беспроигрышной лотерее:
Участники большого хорового праздника, который пройдет в Пскове, выступят на сцене торгового центра 13 мая в 13.45. Выступление образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» состоится в центральном атриуме. Вход свободный.
Также 13 мая в «Акваполисе» пройдет большое дефиле - шоу «Trend».
Будут представлены коллекции от магазинов:
В качестве моделей выступают финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023». Начало в 14.00, вход свободный.
Еще одним событием этих выходных станет большое гала-шоу финалисток фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» в ТРК «Акваполис».
«30 участниц фестиваля презентуют проект и познакомят гостей со своими эмоциями. В программе несколько дефиле, выступления титулованный гостей и творческие сюрпризы», – добавили в администрации торгового центра.