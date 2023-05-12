Общество

Супергеройской атмосферой смогут зарядиться псковичи в «Акваполисе»

«Акваполис» опубликовал программу на выходные в Пскове, рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации торгового центра.

«Супергеройская атмосфера и косплееры в самых крутых образах от Marvel: Стражи Галактики и Человеки-Пауки из всех паутин вселенных! Зарядитесь супергеройской атмосферой в честь Дня Рождения "Мираж Синема"!» – рассказали в торговом центре.

На мероприятии можно будет сделать яркие фото, пообщаться с любимыми персонажами, а еще получить подарки в беспроигрышной лотерее:

Главный приз: 2 VIP-места + Большой Комбо;

фирменные сувениры;

скидки 30%, 20% и 10% на билеты в кино;

приятное пожелание от «Мираж Синема».

Участники большого хорового праздника, который пройдет в Пскове, выступят на сцене торгового центра 13 мая в 13.45. Выступление образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» состоится в центральном атриуме. Вход свободный.

Также 13 мая в «Акваполисе» пройдет большое дефиле - шоу «Trend».

Будут представлены коллекции от магазинов:

Mango;

Bikko;

Fashion house;

Yuna style;

Podium и других.

В качестве моделей выступают финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023». Начало в 14.00, вход свободный.

Еще одним событием этих выходных станет большое гала-шоу финалисток фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» в ТРК «Акваполис».

«30 участниц фестиваля презентуют проект и познакомят гостей со своими эмоциями. В программе несколько дефиле, выступления титулованный гостей и творческие сюрпризы», – добавили в администрации торгового центра.