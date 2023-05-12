Общество

О применении ДЭГ и перспективах распределения молодых специалистов дискутируют финалисты лиги дебатов «Истина»

Финал региональной лиги дебатов «Истина» 12 мая проходит в Пскове. В состязании, которое определит победителя среди старшеклассников, участвуют 14 команд из Пскова, Великих Лук, Порхова, Опочки, Невеля, Пыталовского, Гдовского, Псковского и Великолукского районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Участников дискуссионного клуба, появившегося в регионе три года как проект Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, приветствовал спикер регионального парламента Александр Котов. «Все вы приехали сюда, чтобы отстаивать репутацию своих школ, но каждый из вас вынесет из этого мероприятия что-то полезное лично для себя: общение, опыт публичной дискуссии, умение найти аргументацию для убедительного разговора», - обратился к финалистам руководитель законодательного органа и привёл в пример высказывание Наполеона Бонапарта: «Тот, кто не умеет хорошо говорить, карьеры не сделает».

Александр Котов заверил старшеклассников, что полученный на лиге дебатов опыт обязательно пригодится в жизни. «Если сегодня это для вас игра, то завтра и каждый день – это будет практика вашей самостоятельной жизни. Хочется, чтобы вы по полной использовали предоставленную вам возможность, и, как сейчас модно говорить, прокачали себя, почувствовали свои способности и успешно использовали их в реальной жизни», - напутствовал молодых людей председатель Собрания депутатов.

Помощь в организации лиги дебатов «Истина» Молодёжному парламенту оказал Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области. Детский правозащитник Наталия Соколова поприветствовала участников финала. «Мы вновь встречаемся на площадке "Истины", и будем искать её вместе. Каждый, кто участвует в дебатах, получает для себя огромный, ни с чем не сравнимый опыт отстаивания своей позиции, командной работы, ораторского мастерства, аргументации. Всё это очень важно не только в рамках дебатов, но и в жизни», - сказала уполномоченный.

От лица команды оценивающих дебаты экспертов с напутственными словами выступил вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко. Он озвучил основные оценочные критерии, выделив, представленную командами аргументацию, качество проработки выступлений, использование статистических данных и примеров из жизни. Помимо этого, Виктор Остренко дал школьникам практическую рекомендацию: «Когда вы будете представлять свою позицию, я вам советую не забывать про харизму, потому что ваши личностные качества производят не меньшее впечатление, чем аргументы».

Председатель Молодёжного парламента Екатерина Ломанова также подбодрила финалистов перед началом решающего этапа: «Получайте удовольствие от игры, уберите свои листочки и говорите от чистого сердца. Эксперты это оценят, и вам самим будет весело и интересно».

В число экспертов вошли председатели двух парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов, региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и детский омбудсмен Наталия Соколова, руководитель областной избирательной комиссии Игорь Сопов, депутаты Псковской городской Думы, представители общественных организаций и объединений.

Финал начался с жеребьёвки, которая принесла сюрприз для участников - в первой же игре встретились два прошлогодних победителя в разных возрастных группах: команда Яммской школы «Эврика» и команда псковской школы №2 «Риторический аргумент». «Это здорово, потому что безумно интересно. Имея в соперниках такую сильную команду, даже вылететь в первом этапе будет не обидно», - прокомментировал результаты жеребьёвки капитан псковской команды Сергей Кузнецов.

Для дискуссии школьникам было предложено восемь вопросов, отвечающих актуальным запросам времени. На финальном этапе лиги дебатов старшеклассники высказали аргументы «за» и «против» применения электронного голосования на выборах, обязательного распределения выпускников после окончания учёбы, использования Пушкинской карты для привлечения молодёжи в «культурную жизнь» и по другим касающимся молодёжи темам.

«Участие в дебатах для наших ребят – это возможность заявить о себе, - поделилась наставник команды великолукского лицея №11 Валентина Востокова. – Мы дебютировали в лиге дебатов три года назад, и я вижу, что это мероприятие привлекает детей с разной успеваемостью, далеко не только отличников, но обязательно с активной гражданской позицией». По мнению педагога, опыт дискуссии обязательно пригодится её воспитанникам во взрослой жизни.

Игры финала продлятся до вечера. Победитель лиги дебатов «Истина» определится по наибольшему количеству набранных баллов.