Общество

Армен Мнацаканян оценил работу Дмитрия Быстрова на посту главы Островского района

Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян оценил работу Дмитрия Быстрова на посту главы Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«У меня мечта, чтобы такая же "движуха", как в Острове, была бы и в других районах моего округа – в Пушкиногорском и в Новоржевском. Дмитрия Быстрова я знаю очень давно, ещё по работе в администрации области. Человек меняется – когда-то он был самым молодым главой района, а теперь возмужал, набрался опыта, собрал вокруг себя успешную команду единомышленников и чётко выполняет задачи, которые ставит губернатор. Поэтому вполне закономерно занял в прошлом году первое место по всем показателям. И людям на самом деле есть за что сказать ему спасибо», - отметил вклад главы Островского района в реализацию национальных проектов вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян.

Он добавил, что, как депутат, вместе с Андреем Михайловым, помогает главе Островского района во всех начинаниях.

«Простой пример – объекты, которые мы сегодня посмотрели, лучше всего говорят о том, что человек двигается вперёд с командой, что муниципалитет максимально использует все возможности, которые сейчас есть. Команда эта умеет работать быстро и с отдачей. Не у всех так получается, здесь есть чему поучиться», заключил Армен Мнацаканян.