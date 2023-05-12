Общество

Андрей Михайлов: Связка «губернатор – глава района – депутаты всех уровней» в нашем случае отлажена прекрасно

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов оценил качество совместной работы губернатора, глав районов и депутатов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Оценивать результат работы и её качество, новые объекты, общественные пространства должны именно люди, проживающие на территории – те, для кого это делается. Не контролирующие и принимающие органы, а именно граждане. И очень приметно, что островичи, которые отсутствовали на территории 5-10 лет, приезжая в родной город, искренне восхищаются, говорят слова благодарности, видят, что происходит, сколько новых объектов построено, сколько отремонтировано», - поделился впечатлениями по итогу осмотра объектов благоустройства в городе Острове вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым депутат-острович Андрей Ммхайлов.

Он отметил, что это самая главная оценка, которая только может быть при работе исполнительной власти и законодательного собрания.

«Связка "губернатор – глава района – депутаты всех уровней" в нашем случае отлажена не просто хорошо, а прекрасно. Более того, мы слышим людей. И даже если не всегда с первого захода получается найти оптимальный вариант, на помощь придёт мнение жителей. У нас проходят рабочие встречи, совещания, жители охотно участвуют в голосовании за выбор объектов для благоустройства, вместе мы формируем рейтинги. Люди в этом процессе соучаствуют, и это самое главное», - уверен Андрей Михайлов.