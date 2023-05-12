Общество

Губернатор о благоустройстве Острова: Это хороший пример командной работы

В Острове завершены работы по благоустройству площади и сквера Героя Советского Союза Клавы Назаровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Территория одного из самых значимых и любимых у жителей города общественных пространств приведена в порядок по национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Готовый объект в ходе рабочей поездки в муниципалитет в пятницу, 12 мая, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым и главой района Дмитрием Быстровым он прошел пешком по цепным мостам к центру города, посмотрел новый детский игровой комплекс в парке Победы и возложил к памятнику Клавы Назаровой цветы.

«После благоустройства центральной части Остров преобразился, — отметил Михаил Ведерников. — В том числе, устранены замечания, которые выявлены ранее».

Губернатор также подчеркнул командную работу и оценил деятельность администрации Островского района с точки зрения комплексного подхода к работе с территориями. «Это хороший пример нашей совместной работы — муниципалитета, правительства области, федерального центра и Псковского областного Собрания депутатов. Решен целый ряд вопросов — буквально за несколько лет у нас отремонтированы цепные мосты, которые стали достопримечательностью регионального уровня, привели в порядок набережную, парк», — сказал Михаил Ведерников.

Напомним, центральному скверу города Остров дано имя Героя Советского Союза Клавы Назаровой. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла в городе подпольную комсомольскую организацию, в задачи которой входили организация сопротивления оккупантам, распространение сводок Совинформбюро и разведка.

По доносу предателя Клавдия Назарова 7 ноября 1942 года была арестована, а 12 декабря того же года оккупанты публично казнили ее на городской площади.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-фашистских войск и проявленные при этом геройство и мужество Клавдии Назаровой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.