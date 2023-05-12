Общество

Останки найденного в Невельском районе красноармейца захоронили в родном Пермском крае

Останки красноармейца, найденные во время проведения поисковой экспедиции, захоронили в Кунгурском районе Пермского края 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в краевом учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Фото: «Патриотцентр59» / «ВКонтакте»

В селе Калинино состоялось торжественное захоронение останков Александра Налескина, погибшего в июле 1941 года в ходе жесточайших оборонительных боев с немецко-фашистскими захватчиками в Невельском районе Псковской области.

Он родился в 1912 году в Юго-Осокино (ныне село Калинино) Юго-Осокинского (ныне Кунгурского) района. Призван на фронт 24 июня 1941 года Юго-Осокинским РВК, направлен в 112 стрелковую дивизию.

Его останки нашли поисковики 3 мая возле деревни Репище Невельского района в ходе проходившей в период с 21 апреля по 4 мая межрегиональной «Вахты Памяти».

Поисковики обнаружили медальон красноармейца, в котором находился клочок бумаги с личными данными. По ним поисковики установили родственников Налескина. «Символично, что медальон Александра Ивановича был найден поисковиком из сводного поискового отряда Пермского края», - отметили в организации.

На церемонии захоронения останков красноармейца присутствовали внучка и другие родственники.

Внучка красноармейца Алевтина Ржевская рассказала, что в семейном архиве почти 82 года хранилось единственное письмо от деда, датированное 30 июнем 1941 года. Она поблагодарила, прежде всего, поисковиков и всех, кто принимал участие в возвращении домой ее деда и организации памятного мероприятия.