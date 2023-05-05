Общество

Новый знак в память о героях Великой Отечественной войны установили в Себежском районе

Новый знак в память о героях, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны, появился в деревне Кузнецовка Себежского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Останки бойцов нашли во время проведения «Вахт памяти». К открытию памятного знака присоединились участники автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы», которые прибыли из Республики Беларусь. Участники пробега вместе с поисковиками и местными жителями высадили аллею памяти.

Завершился автопробег у монумента «Зарождение знамени Победы» в Идрице, где псковская и белорусская делегации возложили гирлянду и цветы, почтив память всех погибших в Великую Отечественную войну.

«Благодарю белорусских коллег за внимание к Псковской земле и работу по сохранению нашей общей исторической памяти», - добавил глава региона.