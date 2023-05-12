Общество

Пенсионерка перепутала детское кресло с дроном и заявила на собирающего его мужчину

В Москве женщина вызвала полицию из-за мужчины, собиравшего большой квадрокоптер, сообщает Telegram-канал издания Baza. Прибывшие на место случившегося силовики выяснили, что мужчина устанавливал детское кресло.

11 мая в полицию поступил звонок от 61-летней женщины, рассказавшей, что во дворе ее дома на улице Свободы мужчина собирает квадрокоптер и собирается в скором времени запустить его недалеко от заправки. По ее словам, собираемый БПЛА был похож на маленький самолет.

На улицу Свободы выехал экипаж полиции. Прибывшие встретили 20-летнего мужчину, который собирал детское кресло для автомобиля. Полицейские осмотрели машину и, не найдя собираемый беспилотник, уехали.