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Общество

Жаркое лето двадцать третьего

16.05.2023 12:55|ПсковКомментариев: 1

Федеральные СМИ распространили устрашающий прогноз, согласно которому этим летом в столице будет самая жаркая погода за всю историю наблюдений, воздух прогреется до +40 в тени! Псковичи уже пережили два подряд жарких лета. По опыту собственных наблюдений местные жители знают, что погода в регионе редко отличается от московской. Псковская Лента Новостей узнала, когда в области было самое жаркое лето, чего ждать от предстоящих месяцев и почему слишком теплый май не всегда предвещает жару. На ком уже сейчас отражается погода и как вести себя сердечникам. Чем «потеет» асфальт и что случилось с урожаем двух прошлых сезонов. Какие уроки извлекли рыбоводы из жары 2010 года. И почему при повышении температуры упали продажи мороженого. Подробности в материале Юлии Магеры.

 

«Можем получить провал холода»

Какой окажется погода в Псковской области этим летом? За ответом мы обратились к Тале Нещадимовой, начальнику регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она напомнила, какие летние сезоны оказались в регионе самыми жаркими: 1972-го и 2002-го годов. Однако рекорд по продолжительности жаркой погоды был поставлен в 2010 году и с тех пор побит не был.

На взгляд обывателя, в этом году погода делает намеки на повторение жары двух последних лет, когда зависшие над Псковом антициклоны принесли 30-градусные отметки на термометрах. Вот и на этот раз нетипичные для весны высокие температуры установились уже в середине апреля, когда в Пскове можно было встретить горожан в футболках. После небольшого похолодания на майских летние температуры вернулись. Тала Нещадимова подтверждает: нынешняя майская жара превышает климатическую норму. Но сигнализировать она может не о жарком лете, а совсем наоборот.

«Чем это нам грозит? Можем получить провал холода в июне или в июле, - предупреждает главный синоптик области. - Так было было в 2008 году, когда у нас начало теплого сезона было достаточно активное и жаркое, а потом мы получили холодный провал. Такие провалы были у нас и в августе 2012 года».

Точного прогноза на предстоящее лето в Псковской области она не дает. Известно, что более-менее достоверными данные о погоде могут быть только на ближайшие три дня. Все остальное — не прогнозы, а предсказания. Поэтому метеорологи и синоптики говорят о результатах своих прошлых наблюдений над подобными явлениями.

«Что характерно для лета в наших краях? Бывают периоды от двух до семи-десяти дней, когда температуры превышают 30 градусов. Незначительно, но превышают. У нас за весь период инструментальных наблюдений еще не было три подряд жарких лета. Если таким окажется нынешнее, это будет интересно и необычно. Посмотрим, что будет».

Губит людей не солнце

Первые страдальцы от жары, о ком всегда сочувственно вспоминают при росте столбиков термометров — сердечники. Между тем, число обращений сосудистых пациентов к медикам не всегда растет в жару. Об этом говорит Ольга Слепиковская, заведующая консультативной поликлиникой Псковской областной клинической больницы. Она объясняет это тем, что пациенты уже знают, как жара сказывается на самочувствии, и предпринимают контрмеры.

Советы от Ольги Слепиковской для облегчения самочувствия в жару:
Использовать увлажнитель воздуха.
Пить больше жидкости.
Избегать пребывания на открытом солнце.
Создать максимально комфортный микроклимат для длительного пребывания в помещении

Другая категория хронически больных, про кого, напротив, часто забывают, обсуждая жару — аллергики. Ольга Слепиковская — еще и главный внештатный аллерголог Псковской области. Она подчеркивает: не жара, но сопровождающее ее отсутствие осадков наиболее опасно для аллергиков.

«Сухая и ветреная погода увеличивает концентрацию пыльцы в воздухе, - поясняет врач. - Прямо сейчас цветут деревья — наиболее значимый аллерген для нашего региона. Имеющим пыльцевую аллергию желательно избегать мест с обильным цветением, в том числе выездов на природу, использовать все необходимые барьерные препараты для носа и глаз, терапию, назначенную доктором».

Она задохнулась

Два предыдущих жарких лета по-разному сказались на урожайности сельхозкультур. Сезон 2021 года был отмечен ухудшением показателей по травам и по картошке. Однако зерновые не пострадали. А в прошлом году ситуация выровнялась, погода не оказала негативного влияния на пополнение закромов.

«Если в мае проходят дожди, когда растения идут в рост, они выдерживают летнюю жару», - объясняет Александр Никандров, заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству.

Также он рассказал, что два прошлых сезона без потерь пережили рыбоводческие хозяйства региона. В жару 2010 года на предприятиях, занятых аквакультурой, погибло не менее 65 тонн форели. Ущерб фермеров исчислялся десятками миллионов рублей. Причиной послужило повышение температуры воды (до 30 градусов вместо допустимого максимума в 25-26). Однако рыба не сварилась заживо — она задохнулась. В слишком теплой воде критически упал уровень кислорода. Тогда от полного краха рыбоводов спасал областной бюджет, откуда была компенсирована половина затрат на покупку мальков.

По словам Александра Никандрова, фермеры извлекли уроки из той ситуации: более грамотно стали подбирать места для разведения рыбы, снизили плотность ее посадки, закупили оборудование для насыщения воды кислородом. Поэтому в экстренной поддержке нужды у них пока не было.

Вспотевший асфальт

Для кого солнечная погода — не помеха в работе, а подспорье, так это для дорожников. Хотя и тут есть нюансы. В жару асфальт выделяет битум, входящий в его состав. Выпотевание — это официальный термин. Асфальт «потеет» и в руках рабочих, и под колесами автомобилистов. Однако и.о. директора «Псковавтодора» Павел Кипрушев видит в жаре больше плюсов.

«Считаю, что ссылаться на погоду неприемлемо, - заявляет он. - Наша деятельность круглогодичная, мы не должны придумывать себе причины, чтобы не работать. Будет жаркое лето — будем работать в жару».

Павел Кипрушев хоть и признает, что занятым в дорожных работах людям жара причиняет дискомфорт, но видит в ней положительную сторону с точки зрения объемов асфальта, которым можно покрыть дороги, пока нет дождей.

«Жаркая погода нам только на руку. Чем меньше дождей, чем больше солнца — тем нам лучше, - продолжает дорожник. - Неудобство появится, если лето окажется дождливым».

По жаре без мороженого

Еще одна сфера, работников которой радует жара — производство и продажа мороженого. Директор по развитию «Фабрики мороженого» и управляющий группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок делится данными о продажах: традиционный прирост в летние месяцы по отношению к зимним составляет до 200%, жаркая погода обычно даёт дополнительно 30-50% продаж низкотемпературного лакомства. Однако прошлым летом привычная схема дала сбой.

«Лето 2022-го года, несмотря на благоприятную погоду, было провальным для торговли мороженым, - сокрушается Татьяна Кириленок. - В прошлом году по объёму продаж показали наименьшую динамику за последние восемь лет».

Нестандартную картину она связывает с изменением потребительского поведения. Мороженое — не товар первой необходимости, и от него отказывались в пользу других потребностей. К тому же из-за роста цен на сырье увеличилась стоимость готовой продукции.

«Этот сезон погода позволила начать с апреля, - говорит Татьяна Кириленок о возвращении покупателей к привычным схемам потребления. - Показатели продаж на 20% лучше, чем в предыдущем году. Ожидаем возврат к объемам 2021-го года. Если не случится внешнего воздействия».

Последняя ее фраза может стать главным слоганом предстоящего лета. Если обойдется без форс-мажоров, созданных людьми, то неприятности от природы как-нибудь перетерпим.

Юлия Магера

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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