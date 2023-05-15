Общество

Жаркое лето двадцать третьего

Федеральные СМИ распространили устрашающий прогноз, согласно которому этим летом в столице будет самая жаркая погода за всю историю наблюдений, воздух прогреется до +40 в тени! Псковичи уже пережили два подряд жарких лета. По опыту собственных наблюдений местные жители знают, что погода в регионе редко отличается от московской. Псковская Лента Новостей узнала, когда в области было самое жаркое лето, чего ждать от предстоящих месяцев и почему слишком теплый май не всегда предвещает жару. На ком уже сейчас отражается погода и как вести себя сердечникам. Чем «потеет» асфальт и что случилось с урожаем двух прошлых сезонов. Какие уроки извлекли рыбоводы из жары 2010 года. И почему при повышении температуры упали продажи мороженого. Подробности в материале Юлии Магеры.

«Можем получить провал холода»

Какой окажется погода в Псковской области этим летом? За ответом мы обратились к Тале Нещадимовой, начальнику регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она напомнила, какие летние сезоны оказались в регионе самыми жаркими: 1972-го и 2002-го годов. Однако рекорд по продолжительности жаркой погоды был поставлен в 2010 году и с тех пор побит не был.

На взгляд обывателя, в этом году погода делает намеки на повторение жары двух последних лет, когда зависшие над Псковом антициклоны принесли 30-градусные отметки на термометрах. Вот и на этот раз нетипичные для весны высокие температуры установились уже в середине апреля, когда в Пскове можно было встретить горожан в футболках. После небольшого похолодания на майских летние температуры вернулись. Тала Нещадимова подтверждает: нынешняя майская жара превышает климатическую норму. Но сигнализировать она может не о жарком лете, а совсем наоборот.

«Чем это нам грозит? Можем получить провал холода в июне или в июле, - предупреждает главный синоптик области. - Так было было в 2008 году, когда у нас начало теплого сезона было достаточно активное и жаркое, а потом мы получили холодный провал. Такие провалы были у нас и в августе 2012 года».

Точного прогноза на предстоящее лето в Псковской области она не дает. Известно, что более-менее достоверными данные о погоде могут быть только на ближайшие три дня. Все остальное — не прогнозы, а предсказания. Поэтому метеорологи и синоптики говорят о результатах своих прошлых наблюдений над подобными явлениями.

«Что характерно для лета в наших краях? Бывают периоды от двух до семи-десяти дней, когда температуры превышают 30 градусов. Незначительно, но превышают. У нас за весь период инструментальных наблюдений еще не было три подряд жарких лета. Если таким окажется нынешнее, это будет интересно и необычно. Посмотрим, что будет».

Губит людей не солнце

Первые страдальцы от жары, о ком всегда сочувственно вспоминают при росте столбиков термометров — сердечники. Между тем, число обращений сосудистых пациентов к медикам не всегда растет в жару. Об этом говорит Ольга Слепиковская, заведующая консультативной поликлиникой Псковской областной клинической больницы. Она объясняет это тем, что пациенты уже знают, как жара сказывается на самочувствии, и предпринимают контрмеры.

Советы от Ольги Слепиковской для облегчения самочувствия в жару:

Использовать увлажнитель воздуха.

Пить больше жидкости.

Избегать пребывания на открытом солнце.

Создать максимально комфортный микроклимат для длительного пребывания в помещении

Другая категория хронически больных, про кого, напротив, часто забывают, обсуждая жару — аллергики. Ольга Слепиковская — еще и главный внештатный аллерголог Псковской области. Она подчеркивает: не жара, но сопровождающее ее отсутствие осадков наиболее опасно для аллергиков.

«Сухая и ветреная погода увеличивает концентрацию пыльцы в воздухе, - поясняет врач. - Прямо сейчас цветут деревья — наиболее значимый аллерген для нашего региона. Имеющим пыльцевую аллергию желательно избегать мест с обильным цветением, в том числе выездов на природу, использовать все необходимые барьерные препараты для носа и глаз, терапию, назначенную доктором».

Она задохнулась

Два предыдущих жарких лета по-разному сказались на урожайности сельхозкультур. Сезон 2021 года был отмечен ухудшением показателей по травам и по картошке. Однако зерновые не пострадали. А в прошлом году ситуация выровнялась, погода не оказала негативного влияния на пополнение закромов.

«Если в мае проходят дожди, когда растения идут в рост, они выдерживают летнюю жару», - объясняет Александр Никандров, заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству.

Также он рассказал, что два прошлых сезона без потерь пережили рыбоводческие хозяйства региона. В жару 2010 года на предприятиях, занятых аквакультурой, погибло не менее 65 тонн форели. Ущерб фермеров исчислялся десятками миллионов рублей. Причиной послужило повышение температуры воды (до 30 градусов вместо допустимого максимума в 25-26). Однако рыба не сварилась заживо — она задохнулась. В слишком теплой воде критически упал уровень кислорода. Тогда от полного краха рыбоводов спасал областной бюджет, откуда была компенсирована половина затрат на покупку мальков.

Смотрите также В хозяйстве «Ветвенник» погибла вся форель

По словам Александра Никандрова, фермеры извлекли уроки из той ситуации: более грамотно стали подбирать места для разведения рыбы, снизили плотность ее посадки, закупили оборудование для насыщения воды кислородом. Поэтому в экстренной поддержке нужды у них пока не было.

Вспотевший асфальт

Для кого солнечная погода — не помеха в работе, а подспорье, так это для дорожников. Хотя и тут есть нюансы. В жару асфальт выделяет битум, входящий в его состав. Выпотевание — это официальный термин. Асфальт «потеет» и в руках рабочих, и под колесами автомобилистов. Однако и.о. директора «Псковавтодора» Павел Кипрушев видит в жаре больше плюсов.

«Считаю, что ссылаться на погоду неприемлемо, - заявляет он. - Наша деятельность круглогодичная, мы не должны придумывать себе причины, чтобы не работать. Будет жаркое лето — будем работать в жару».

Павел Кипрушев хоть и признает, что занятым в дорожных работах людям жара причиняет дискомфорт, но видит в ней положительную сторону с точки зрения объемов асфальта, которым можно покрыть дороги, пока нет дождей.

«Жаркая погода нам только на руку. Чем меньше дождей, чем больше солнца — тем нам лучше, - продолжает дорожник. - Неудобство появится, если лето окажется дождливым».

По жаре без мороженого

Еще одна сфера, работников которой радует жара — производство и продажа мороженого. Директор по развитию «Фабрики мороженого» и управляющий группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок делится данными о продажах: традиционный прирост в летние месяцы по отношению к зимним составляет до 200%, жаркая погода обычно даёт дополнительно 30-50% продаж низкотемпературного лакомства. Однако прошлым летом привычная схема дала сбой.

«Лето 2022-го года, несмотря на благоприятную погоду, было провальным для торговли мороженым, - сокрушается Татьяна Кириленок. - В прошлом году по объёму продаж показали наименьшую динамику за последние восемь лет».

Нестандартную картину она связывает с изменением потребительского поведения. Мороженое — не товар первой необходимости, и от него отказывались в пользу других потребностей. К тому же из-за роста цен на сырье увеличилась стоимость готовой продукции.

«Этот сезон погода позволила начать с апреля, - говорит Татьяна Кириленок о возвращении покупателей к привычным схемам потребления. - Показатели продаж на 20% лучше, чем в предыдущем году. Ожидаем возврат к объемам 2021-го года. Если не случится внешнего воздействия».

Последняя ее фраза может стать главным слоганом предстоящего лета. Если обойдется без форс-мажоров, созданных людьми, то неприятности от природы как-нибудь перетерпим.

Юлия Магера