Общество

Собаку не смогли перевезти через границу в Псковской области из-за нарушений в документах

На российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино» в Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил документарные нарушения при ввозе домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Собака перевозилась в автотранспортном средстве из Латвии. В ходе ветеринарного контроля сотрудник ведомства установил отсутствие в ветеринарном паспорте отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра животного в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз собаки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате «живого» груза.

Напомним, Россельхознадзор разработал онлайн-сервис «Инструкция: как путешествовать с животным за рубеж», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.