Общество

Все антикоронавирусные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая

Все антикоронавирусные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Указ губернатора Псковской области Михаил Ведерникова вступает в силу с 17 мая.

Всего глава региона признал утратившими силу 127 отдельных временных актов ограничений по статьям «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 5 мая. Ранее антикоронавирусные ограничения продлевались в Псковской области до 31 декабря текущего года.