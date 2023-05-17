Общество

Субботник провели на острове имени Залита в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова и сотрудники районной администрации совершили первый рабочий выезд в этом сезоне на остров имени Залита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

На территории острова провели небольшой субботник и привели в порядок общественные территории у дома культуры, на смотровой площадке.

Также глава района посетила школу, встретилась с учениками и учителем, обсудила вопросы окончания образовательного процесса в 2022-2023 учебном году, обеспеченность школы учебными пособиями и планами на новый учебный год.

В ходе посещения островного фельдшерско-акушерского пункта, рабочая группа обсудила вопросы вакцинации и предстоящей диспансеризации жителей межселенной территории в июне текущего года, ознакомилась с ассортиментом товаров в местном магазине, поговорила о проблемах обеспечения жителей островов товарами и качестве поставляемой продукции.

Кроме того, они осмотрели муниципальное здание бывшего магазина, в котором в скором времени начнется ремонт, а в дальнейшем планируется разместить туристический инфоцентр.

«В это же время работники филиала ООО "Экопром", уже во второй раз с момента открытия навигации 2023 года, вывозили мусор с острова Залита. Проблема сбора ТКО и вывоза мусора для межселенной территории продолжает оставаться злободневной, и, несмотря на то, что на острове Залита оборудованы две специализированные площадки, там продолжают образовываться новые несанкционированные места скопления мусора. Администрация Псковского района уделяет большое внимание условиям проживания местных жителей и пребывания туристов на Талабских островах», - уточнили в администрации.