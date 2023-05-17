Общество

Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области упало на 33%

Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области на 19-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 33,3% (на 55 случаев), заболеваемость составила 17,73 на 100 тысяч населения (зарегистрировано 110 случаев). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев в виде ОРВИ протекают 103 или 93,6% от общего числа случаев, в виде пневмонии – 7 случаев или 6,4%.

Среди заболевших на прошедшей неделе 14,5% детей до 18 лет (16 случаев) и 85,5% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях: Куньинский, Новосокольнический, Великолукский, Плюсский, Пыталовский, Дновский, Островский, Новоржевский, Стругокрасненский, Дедовичский районы, Псков.

В том числе в 1,5-2,7 раза областная заболеваемость превышена в восьми районах: Куньинский, Новосокольнический, Великолукский, Плюсский, Пыталовский, Дновский, Островский, Новоржевский.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в восьми муниципальных образованиях: Дновский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Псковский, Пушкиногорский, Пыталовский районы, Псков.

Не зарегистрировано случаев COVID-19 в восьми районах области: Гдовский, Красногородский, Локнянский, Невельский, Палкинский, Пустошкинский, Себежский, Усвятский.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе выросла на 7% (на 3 случая) и составила 21,96 на 100 тысяч населения (46 случаев), что выше среднеобластной заболеваемости на 23,9%.

Напомним, все антикоронавирусные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая.