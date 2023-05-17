Общество

Председателя Общественного совета при ОМВД избрали в Псковском районе

Председателем Общественного совета при ОМВД России по Псковскому району избран Сергей Дергунов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в отделе полиции.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Первое собрание обновленного состава Общественного совета, который сформирован в соответствии с требованиями указа президента Российской Федерации от 23 мая 2011 года № 668 «Об Общественных советах при министерстве внутренних дел РФ и его территориальных органах» сроком на 3 года, состоялось в мае в ОМВД России по Псковскому району.

Перед Общественным советом выступил врио начальника ОМВД России по Псковскому району майор юстиции Максим Банарь. Он отметил, что членам Общественного совета необходимо активнее реализовывать свои полномочия.

«Это касается участия в работе приема граждан, аттестационной комиссии, посещения помещений ОМВД в целях укрепления доверия населения к органам внутренних дел», – добавил он.

На данном собрании в ОМВД России по Псковскому району утвердили председателя, им единогласно избран Сергей Дергунов. Его заместителем стал Сергей Орлов. Членами Общественного совета утверждены Ася Замараева и Валентина Смирнова. Общественный совет при ОМВД России по Псковскому району утвердил план работы на 2023 год, в него вошли: проведения заседаний, присутствие на приеме граждан, а также контроль над деятельностью различных подразделений в рамках акции «Гражданский мониторинг».