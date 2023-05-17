Общество

Как псковским родителям вести себя при получении ребенком травмы, объяснил врач-травматолог

Как псковским родителям вести себя при получении ребенком травмы, объяснил врач-травматолог, заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы Алексей Авдонин в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если возникла ситуация с травмой. Не теряйте время – везите ребенка сразу. Надо довериться доктору и не боятся его. При травме – сразу в больницу. При ранах - промыть рану водой, применить перекись водорода (3-процентный раствор), наложить повязку с хлоргексидином. И прибыть в ближайшую больницу или поликлинику. Если это ушиб, необходимо, не паникуя, приложить любой источник холода на 5-10 минут к поврежденному участку, минимизировать нагрузку и прибыть в ближайшую больницу или поликлинику», - сказал он.

При переломах врач посоветовал не пить и не есть, обезболивающие нужно применять только в виде уколов, если назначит фельдшер, либо доктор скорой помощи. «Не стесняться вызывать скорую. Не поддаваться на уловки – мы быстрее доедем сами. Тот момент, когда вы везете травмированного малыша с переломом, вы создаете угрозу для него, потому что не фиксированный сегмент конечности болтается, что является источником боли. Можно использовать подручные средства – досочки, картонки, журналы. Надо обездвижить сегмент, не забываем, что нужно фиксировать два смежных сустава», – продолжил Алексей Авдонин.

При вывихах, как и при переломах, также не рекомендуется есть. Если ребенку понадобится операция при несчастном случае, наркоз могут дать после двух или трех часов после еды и питья.

«Укусы бывают разные. Летом, как правило, продолжают кусаться животные. Начинают кусаться змеи и насекомые. Если укус насекомого – приложить лед к месту, если есть возможность – выдрать жало. Принять таблеточку антигистаминного, либо сироп, если нет аллергии. И обратиться к доктору», – пояснил он.

При укусах змеи врач настойчиво попросил не накладывать жгут, не предпринимать попыток быстро доехать и тащить ребенка. По его словам, необходимо обездвижить ребенка, положить его, приложить лед к месту укуса и вызвать скорую помощь. Укус животного промывается обильно проточной водой с мылом, максимально выдавив кровь, обработать перекисью, наложить повязку и обратиться к медикам. Желательно собрать информацию об укусившем ребенка животном, привит ли он.

При ожогах Алексей Авдонин попросил родителей ни в коем случае не использовать мази.

«Никаких растирок и так далее. Только холодная вода, можно проточную, охлажденную кипяченую – неважно. Как только видите, что накладывается мазь – максимально быстро устраните, пролейте водой. Чем быстрее устраним повреждающий момент, тем легче сделаем ребенку. Наша задача – уменьшить степень и площадь ожога. Пузыри при ожогах не прокалывать и не срывать», – уточнил он.

Если на ребенке был замечен клещ, то ни в коем случае не надо его сдирать или отрывать лапки. Ребенка необходимо сразу направить в любое медучреждение для удаления насекомого.

Врач-травматолог посоветовал псковским родителям создать маленький запас необходимых средств помощи: