Общество

Интеллектуальную дуэль провели курсанты в Пскове

Интеллектуальная дуэль стала вторым этапом в череде игр межвузовского турнира «Золотая звезда», который в течение недели проходит в Псковском филиале Университета ФСИН России в рамках XVI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Соревнуются команды – участницы фестиваля, демонстрируя свои знания и логику мышления, при этом проявляя находчивость, рассказали в вузе.

По итогам второго дня интеллектуальных состязаний первое и второе места заняли команды «Третий сон Менделеева» и «Рядовые камикадзе» Псковского филиала Университета ФСИН России. Команда Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний «Аврора» стала бронзовым призером игры.

В учреждении напомнили, что межвузовский турнир «Золотая звезда» включает в себя четыре этапа, два из которых – «Своя игра» и по правилам «Что? Где? Когда?» – участникам еще предстоит пройти.

Победителей и призеров турнира наградят 19 мая на торжественном закрытии фестиваля «Псковское вече».